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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنغام بصرية في الأوبرا.. 50 لوحة تشكيلية تخاطب الوجدان بزياد بكير

معرض فني
معرض فني

تحت عنوان «أنغام بصرية»، يقام معرض الفنان رضا عوض السيد وذلك في السادسة والنصف مساء السبت 23 سبتمبر بقاعة زياد بكير بالأوبرا.

 

يضم المعرض 50 لوحة منفذة بخامات الاكريليك ومعجون التشكيل وتتناول فكرة الخروج من عالم المفردات الواقعية  إلى عالم إنطباعات الخيال وتدعو المتلقى لمعايشة حالة من التأمل تخاطب الوجدان .

 

يذكر ان الفنان رضا عوض درس ديكور المسرح بأكاديمية الفنون وتعلم المدرسة الواقعية ثم التعبيرية حتى وصل للمدرسة التجريدية والسريالية ، شارك في العديد من معارض قصور الثقافة الجماعية والفردية وصمم ونفذ ديكور عدة عروض مسرحية وحصل على العديد من شهادات التكريم .

أنغام بصرية الفنان رضا عوض السيد بقاعة زياد بكير بالأوبرا 50 لوحة المسرح بأكاديمية الفنون

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