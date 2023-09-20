جمال شعبان يكشف مفاجأة مخيفة في حلاوة المولد

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقًا، منشورًا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن "حلاوة المولد" .

وقال "شعبان" في منشوره إن حلاوة مولد النبي فيها سموم قاتلة.

وأضاف الدكتور جمال شعبان: أوصيكم ونفسي بتجنبها، مشيراً إلى أن مكوناتها من السكريات والسمن الصناعي ومكسبات الطعم واللون والرائحة تؤذي القلب والشرايين.

مهنئاً المسلمين بقدوم المولد النبوي الشريق قائلاً: كل عام وأنتم بخير وقلوب سليمة وصلى الله على صاحب الذكرى والسيرة العطرة .

وكان قد نصح جمال شعبان بالحفاظ علي القلب بعدة قياسات لابد أن تتابعها وهي:



(1) ضغط الدم

(2) نسبة السكر في الدم

(3)الكوليسترول

ونصح "شعبان" بالابتعاد عن (السموم البيضاء): الملح والسكر والدقيق الأبيض والمشروبات الغازية واللحوم الحمراء والمحفوظة والامتناع عن التدخين والسمن الصناعي والمخدرات.