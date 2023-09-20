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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يكشف مفاجأة مخيفة في حلاوة المولد

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقًا، منشورًا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن "حلاوة المولد" .

وقال "شعبان" في منشوره إن حلاوة مولد النبي فيها سموم قاتلة.
وأضاف  الدكتور جمال شعبان: أوصيكم ونفسي بتجنبها، مشيراً إلى أن مكوناتها من السكريات والسمن الصناعي ومكسبات الطعم واللون والرائحة تؤذي القلب والشرايين. 
مهنئاً المسلمين بقدوم المولد النبوي الشريق قائلاً: كل عام وأنتم بخير وقلوب سليمة وصلى الله على صاحب الذكرى والسيرة العطرة  .

 

وكان قد نصح جمال شعبان بالحفاظ علي القلب بعدة قياسات لابد أن تتابعها وهي: 

(1) ضغط الدم
(2) نسبة السكر في الدم
(3)الكوليسترول

 

 ونصح "شعبان" بالابتعاد عن (السموم البيضاء): الملح والسكر والدقيق الأبيض والمشروبات الغازية واللحوم الحمراء والمحفوظة والامتناع عن التدخين والسمن الصناعي والمخدرات. 

 

الدكتور جمال شعبان السمن الصناعي القلب والشرايين اللحوم الحمراء حلاوة مولد النبي حلاوة حلاوة المولد نسبة السكر في الدم

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