عاجل.. إصابة نجم النادي الأهلي الصاعد بقطع في الرباط الصليبي

أعلن سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، إصابة نجله عمر، لاعب فريق الشباب بالقلعة الحمراء، بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب سيد معوض عبر صفحته الرسمية على إنستجرام قائلاً: "قدر الله وما شاء فعل، الحمدلله، قطع في الرباط الصليبي".

كان عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي للشباب قد خضع لفترة معايشة مؤخرًا مع فريق ريال بيتيس الإسباني.



الأهلي ضد المصري

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.