لص الهواتف.. إحالة عامل رخام للمحاكمة الجنائية

أمرت جهات التحقيق إحالة عامل رخام، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وبيعها.



وكانت قد قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.



استطاعت الأجهزة الأمنية ضبط المتهم ويعمل عامل رخام، وبحوزته هاتفين محمول «مجهولين المصدر» حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.



تم عرض المتهم على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.