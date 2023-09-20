تهديد أوسوريو بالإقالة من الزمالك بسبب هذا الفريق

أعلن اللاعب أحمد حسن عن اتجاه قوي لدى الزمالك بإقالة أوسوريو حال الخسارة أمام بيراميدز وعدم الانتظار للانتخابات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"خاااص.. اتجاه قوي لدى الزمالك بإقالة أوسوريو حال الخسارة أمام بيراميدز وعدم الانتظار للانتخابات".

إعلان الزمالك القميص الجديد

أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن إعلان الزمالك القميص الجديد للفريق خلال ساعات بعد جلسة تصوير للاعبين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إسلام صادق :"الزمالك يعلن القميص الجديد للفريق خلال ساعات بعد جلسة تصوير للاعبين".

يخوض اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مباراة ودية أمام نظيره فريق الجزيرة استعدادا للموسم الجديد الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

وكان الفريق قد فاز أمس الأول علي فريق مصر للتأمين بنتيجة 58/49 في أولي مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.