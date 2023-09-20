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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعلن القميص الجديد لفريق السلة خلال ساعات

صدى البلد

أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن إعلان الزمالك القميص الجديد للفريق خلال ساعات بعد جلسة تصوير للاعبين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب إسلام صادق :"الزمالك يعلن القميص الجديد للفريق خلال ساعات بعد جلسة تصوير للاعبين".

يخوض اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مباراة ودية أمام نظيره فريق الجزيرة استعدادا للموسم الجديد الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

وكان الفريق قد فاز  أمس الأول علي فريق مصر للتأمين بنتيجة 58/49 في أولي مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد.

 

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

 

الزمالك

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