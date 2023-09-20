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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

الأهلي
الأهلي

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على تأجيل مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي المقرر إقامتها 29 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا لمدة ساعة واحدة.

وقرر الكاف إقامتها في الساعة السابعة مساء بدلا من الساعة السادسة.

وتقرر تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والذى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة  الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.


كان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا لموعد يحدد فيما بعد.

كانت رابطة الأندية قد وضعت شرط بتأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًا لمباراة سان جورج وهو ما تم.

 

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