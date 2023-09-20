المسطحات المائية في تايلاند تمتلئ بـ العوالق وتتحول إلى اللون الأخضر|فيديو

مياه خضراء داكنة تفوح منها رائحة "نتنه"بسبب العوالق، هذا ما تحولت إليه المسطحات المائية، في مقاطعة تشونبوري شرق تايلاند، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "العربية".

العوالق تحرم المحيط من الأكسجين

وأفاد التقرير، أن السبب في المياه الخضراء الداكنة هو أنتشار العوالق، و الحيوانات البحرية عادة ما تتغذى على العوالق، مؤكداً أن أنتشار العوالق بكميات كبيرة يعتبر ساماً.



ووفقاً للتقرير، فإن العوالق تحرم المحيط من الأكسجين ، ويتسبب بقتل بعض الكائنات، و السبب الدقيق وراء تكاثر العوالق الشديد، لم يتم تحديده بعد، و لكن الخبراء يرجحون أن موجات الحرارة دفعت الأف الأسماك الميته للشواطئ، و ساهمت بتراكم العوالق.