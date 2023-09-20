لعشاق القهوة .. طريقة عمل كيكة الكابتشينو

تعد كيكة الكابتشينو من الحلوي اللذيذة وتتميز بمذاق القهوة الذي يعشقه الكبار والصغار وتتميز بسهولة تحضيرها وفيما يلي إليك طريقة عمل كيك الكابتشينو وقدميها مع فنجان القهوة واستمتعي بالمذاق الرائع.

طريقة عمل كابتشينو كيك

المقادير

‏- 1 كوب دقيق

‏- 2 كيس قهوة كابتشينو

‏- 3 بيضة

‏- 1 كيس فانيليا

‏- 1 معلقة كبيرة باكينج بودر

‏- ½ كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

‏- ¼ كوب كاكاو خام

‏- ⅛ كيلو شكولاتة خام

طريقة التحضير:

في حمام مائي على النار تذيب الشكولاتة مع الزبد ونتركها حتى تذوب ثم ترفع من على النار نتركها حتى تبرد.

وفي وعاء عميق نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيدا حتى يتجانسوا.

ثم بالتدريج نضيف خليط الشكولاتة مع الخلط المستمر.

ثم في وعاء اخر نضع الدقيق ورشة الملح والباكينج بودر والكاكاو والكابتشينو ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف بالتدريج خليط الدقيق لخليط الشكولاتة مع التقليب الجيد.

ثم في قالب مبطن بورق الزبد نسكب خليط الكيك ونضعه في فرن عند درجة حرارة 180 لحين أن تنضج.

تترك الكيك حتى تبرد تماما ثم تقطع على حسب الرغبة تقدم مع أيس كريم فانيليا.