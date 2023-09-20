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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هاني شاكر وصفاء أبوالسعود في افتتاح ملتقى أولادنا السابع

صدى البلد

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة، "أولادنا"، والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، مساء الجمعة 22 سبتمبر بالمسرح الكبير بالأوبرا، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يخرج حفل الافتتاح الفنان عادل عبده ويقدمه الإعلامى شريف نور الدين وتذيعه قناه اون تى فى، وتبدأ مظاهر الاحتفالية فى السادسة مساء بساحة الأوبرا الخارجية حيث يقدم عدد من الفرق الدولية عروضا فنية متنوعة هى الشمس الذهبية ( الجزائر )، الفلكورية ( سوريا )، فيزوالزى ( زيمبابوى )، مجموعة الجداوي، ( المغرب )، التراثية (اليمن)، بانين ( الكاميرون )، فريق ايقاع جمعية ادفانس ( مصر ).

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وفى السابعة والنصف مساء يشهد المسرح الكبير مراسم الافتتاح وتستهل بالسلام الوطنى، يليه فيلم عن فعاليات الملتقى المتنوعة، ثم كلمة رئيس الملتقي سهير عبد القادر ، بعدها يصعد أعضاء لجان تحكيم الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، الاستعراض والموسيقي والغناء، السينما والمسرح الى خشبة المسرح، ويتم تكريم 4 شخصيات ساهمت فى دعم ومساندة ذوى الهمم هم الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر فى مسلسل ابن حلال، الباحث مصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة،  الطفل الهندى راجا أحد نماذج التحدى والنجاح لذوى القدرات الخاصة.

يعقب ذلك عدد من الفقرات الفنية وتشمل أغنية "شكرا" للفنانة صفاء أبو السعود كلمات الشاعر عبد الله حسن وألحان الموسيقار شریف حمدان بمشاركة خالد عمار، تامر نبيل، أميرة سعيد، استعراضات الدكتورة عائشة فؤاد - محمد عبد العزيز، اسكتش " الحياة حلوة" بمشاركة الفنانين رانيا فريد شوقي، محمد عادل، طارق صبري، دنيا عبد العزيز.

يليه لوحات استعراضية لفرقة احمد راجا (الهند )، الفالوجا ( فلسطين )، ليوبرد (الكونغو الديموقراطية )،  بالية انديجو ( روسيا )،  مالي جورزوياسكي ( بولندا )، رانرانجا (سريلانكا )، المعنية أسومي ( اليابان ) بمشاركة فيفيان انطون وجنا خالد من مؤسسة اولادنا، جينجديزن ( الصين )، عزيمتنا ( الاردن )، الفنون التونسية ، فريق سفارة بيلاروسيا.

ويختتم الحفل بأغنية مع البلد دي للفنان الكبير هاني شاكر من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان الموسيقار عزيز الشافعي بمشاركة فيفيان انطون، جني خالد، خالد عمار واميرة سعيد، يليها أغنية La Vie Est Belle للفنانة صفاء ابو السعود والفنان محمد عادل من كلمات الشاعر عبد الله حسن وألحان الموسيقار شریف حمدان بمشاركة كريستينا كرم،  ولاء حمدى، لبني يحيي، استعراضات الدكتورة عائشة فؤاد.

جدير بالذكر أن الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" تستمر حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، وندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.

الإعلامي شريف نور الدين الإعلامي شريف الشاعر عبد الله حسن الفنان محمد عادل الفنان عادل عبده

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