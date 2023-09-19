بعد تصدره التريند.. طبيب نفسي يكشف سبب نجاح مسلسل سفاح الجيزة

علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على سبب تصدر مسلسل "سفاح الجيزة" مواقع التواصل الاجتماعي مع اهتمام كبير من فئة المراهقين والشباب بهذا المسلسل على الرغم من أنه مسلسل يتحدث عن العنف والدم، قائلا إن القصص التي ترتبط بالقتل والدم هي أمور يحقق نوعا من التشويق والإثارة للجمهور خاصة في ظل الحبكة الدرامية الموضوعة في مسلسل سفاح الجيزة.

تفاصيل نجاح مسلسل سفاح الجيزة في الشارع المصري

وأضاف "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار" اليوم الثلاثاء، أن الناس دائما تبحث عن الإثارة والتشويق، وهذا ما حدث من خلال مسلسل "سفاح الجيزة"، موضحا أن المراهقين دائما يبحثون عن التشويق، وأغلب الأسئلة كانت حول شخصية السفاح نفسه وأنه يعاني من شخصية سيكوباتية، أنه يتعامل بشكل حسن جدا، وطيب جدا، وفي نفس الوقت يقتل ويسفك الدماء وما إلى ذلك، "الحبكة الدرامية الحلوة بتسحب الناس أكتر".

وتابع استشاري الطب النفسي، أن مسلسل "سفاح الجيزة" كان واحدا من الأعمال التي كانت مملوءة بالتشويق والإثارة والتي استخدمها الناس من أجل الخروج من ضغوط الحياة، في ضوء الضغوط الكبيرة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين في الوقت الحالي.

وأردف، أن الأشخاص الذين يحبون دائما رؤية مشاهد العنف، وأفلام ومسلسلات القتل ومصاصي الدماء وهذه الأمور تم تصنيفها من قبل علماء النفس أن هؤلاء الأشخاص يعانون من ضغوط نفسية عديدة سواء حياتية أو اقتصادية أو ما إلى ذلك، ويتم إخراج تلك الضغوط من خلال الأفلام والمسلسلات وما إلى ذلك.