عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي: تعلمت التمثيل على يد حنان يوسف ومشهد القلم أعيد مرات

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

كشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس مسلسل “ سفاح الجيزة ” ، والذى تم عرضه علي منصة شاهد vip ، ودارت أحداثه فى اطار تشويقي .

وكشف الفنان أحمد فهمي عن سر لأول مرة جمعه بالفنانة حنان يوسف ، والتي شاركته فى بطولة مسلسل سفاح الجيزة ، مؤكداً أنه تعلم التمثيل في بداياته من خلالها .

وتابع أحمد فهمي حديثه قائلاً  : حنان يوسف أول واحدة اتعلمت معاها تمثيل، كانت بتديني ورش تمثيل برايفت ومكناش مصدقين إن الأيام لفت وهي بتعمل أمي دلوقتي في المسلسل .

محمد فراج يتصدر الإيرادات أمس ورمضان يكتفي بـ12 ألفا

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا


 

وأستكمل أحمد فهمي :المشهد اللي حنان يوسف ضربتني بالقلم فيه اتعاد كتير عشان هي مكنتش قادرة تضرب جامد، وهي في المشهد ده خافت.

واضاف أحمد فهمي: وأنا بصتي في المشهد ده كانت مش طبيعية عشان كان جوايا مشاعر مخطلتة بين إن أنتِ السبب في كل حاجة، وفي نفس الوقت أنا من غيرها ولا حاجة، ففكرت في كل ده والريأكشن طلع لوحده.

دور فكرة المسلسل حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

 

سفاح الجيزة الفنان احمد فهمى الفنانة حنان يوسف مسلسل سفاح الجيزة منصة شاهد vip منصة شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

ترشيحاتنا

عايزين يكسبوا فلوس .. ننشر أقوال فتاة عرضها والدها للبيع على «الفيس»

آمنة: حريصون علي الاستغلال الأمثل لمشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

كلمة السر فتاة.. أمن الجيزة يفك لغز مقتل دبلوماسي عربي|القصة الكاملة

عروس طلخا تثير جدلا على السوشيال بسبب تكاليف حفل وفستان زفافها.. القصة الكاملة

دخله من الشباك.. رجل يفاجئ بثعبان يغرس أنيابه في ذراعه ببريطانيا| صور

بنية تحتية رقمية.. مساعٍ أممية بمشاركة مصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان المكسيك.. فيديو يثير جدلا لكائن فضائي غريب| شاهد

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

اﻟﻤﺰﻳﺪ