أحمد فهمي: تعلمت التمثيل على يد حنان يوسف ومشهد القلم أعيد مرات

كشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس مسلسل “ سفاح الجيزة ” ، والذى تم عرضه علي منصة شاهد vip ، ودارت أحداثه فى اطار تشويقي .

وكشف الفنان أحمد فهمي عن سر لأول مرة جمعه بالفنانة حنان يوسف ، والتي شاركته فى بطولة مسلسل سفاح الجيزة ، مؤكداً أنه تعلم التمثيل في بداياته من خلالها .

وتابع أحمد فهمي حديثه قائلاً : حنان يوسف أول واحدة اتعلمت معاها تمثيل، كانت بتديني ورش تمثيل برايفت ومكناش مصدقين إن الأيام لفت وهي بتعمل أمي دلوقتي في المسلسل .





وأستكمل أحمد فهمي :المشهد اللي حنان يوسف ضربتني بالقلم فيه اتعاد كتير عشان هي مكنتش قادرة تضرب جامد، وهي في المشهد ده خافت.

واضاف أحمد فهمي: وأنا بصتي في المشهد ده كانت مش طبيعية عشان كان جوايا مشاعر مخطلتة بين إن أنتِ السبب في كل حاجة، وفي نفس الوقت أنا من غيرها ولا حاجة، ففكرت في كل ده والريأكشن طلع لوحده.

دور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.