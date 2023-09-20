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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تنبيهات هامة من "شئون الحرمين" للمعتمرين

السعودية.. تنبيهات
السعودية.. تنبيهات هامة من "شئون الحرمين" للمعتمرين

دعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، المعتمرين والزائرين والمصلين، إلى ضرورة الالتزام بآداب الحرمين.

وأكد رئاسة الشؤون الدينية، أنه يجب المعتمر عدم الانشغال بالتصوير والهواتف المحمولة، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية.

وطالبت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، المعتمرين بالبعد عن التزاحم والتدافع، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الدينية.

كما دعت الرئاسة إلي عدم الصلاة أمام الإمام وفي الممرات.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، من أنه يجب مراعاة أربعة إرشادات عند زيارة المسجد النبوي.

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وكتبت “الحج والعمرة”، عبر منصة “إكس”، أن “الزائر للمسجد النبوي عليه الانشغال بالعبادة فقط… الزائر عليه المحافظة على الهدوء والسكينة، والحفاظ على نظافة المسجد واتباع توجيهات المنظمين ورجال الأمن”.

المملكة المملكة العربية السعودية المعتمرين رئاسة الشؤون الدينية السعودية

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