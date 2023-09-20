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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتعاون مع الإمارات.. السعودية تحبط تهريب 8 ملايين قرص مواد مخدرة

صدى البلد

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب نحو 8 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع دولة الإمارات.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن إحباط تهريب (7,920,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخل شحنة ألواح بلاستيكية عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الإمارات العربية المتحدة والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

وأضاف أنه تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم وافدان من الجنسية السورية و(4) مواطنين، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
 

السعودية الإمفيتامين إحباط محاولة تهريب الامارات العربيه المتحده الإمارات العربية مكافحة المخدرات

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