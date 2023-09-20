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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للتصدي للتعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بالإسكندرية

انهيار عقار بالإسكندرية
انهيار عقار بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء، بالتصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد ، شن حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية عبارة عن 3 غرف واعمدة حديدية بعزبة الرحامنة وكذا فك شدة خشبية بالدور الأول علوي بأحد العقارات بعزبة حوض 10.

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ونفذ حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بعزبة الموظفين وشارع الشركة العربية من شارع أحمد أبو سليمان تم خلالها إيقاف أعمال حالتين بناء مخالف وفك الشدات الخشبية وإزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على كمية من الأخشاب والحديد والأسمنت

وقام حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة تمكنت من تم تنفيذ عدد 9 حالات إزالة بحوض خطاب ، عزبة كردون ، عزبة التوفيقية بالإضافة إلى حالة إزالة فورية بمنطقة خورشيد

وشهد حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة تمكنت من إزالة قواطيع مباني بالعقار الكائن 4 حوش ادم - اللبان ،وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة وكذا إزالة حوائط مباني بمحل بالعقار الكائن 18 شارع الناضوري والتحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة.

وواصل حى العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة مبنى من الطوب الابيض بقريه 2 البنجر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

بينما قام حى العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الأخشاب بمنطقة النهضة فضلا عن إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن سور من الطوب الأبيض بقرية المسيري بالنهضة

الاسكندرية أعمال البناء الأراضى الزراعية ازالة تعديات الشركة العربية تعديات على املاك الدولة تكثيف الحملات الدورية

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