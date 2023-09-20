مسلسل لا ينتهي.. انهيار عقار جديد بحي الجمرك وسط الإسكندرية دون إصابات

انهار عقار قديم بحي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية، وذلك دون إصابات أو خسائر بالعقارات بالمجاورة، عقب تساقط أجزاء منه بالأمس.

وذكرت رئيس حي الجمرك المهندسة نهى خليفة في تصريحات لصدى البلد أن العقار قديم وتساقطت منه أجزاء بالأمس، ولكنه انهار اليوم بالكامل.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا من غرفة عمليات حي الجمرك يفيد بانهيار عقار بالكامل، وعلى الفور انتقل مسئولو حي الجمرك إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار عقار مكون من أرضي وثلاث طوابق على الأرض.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.