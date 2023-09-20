مدير الكلية البحرية السابق: 10 دول على مستوى العالم لديها ميسترال ومصر واحدة منها

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، إنّ ميسترال عبارة عن مركز بحري وجوي للبحث والإنقاذ وتم نقلها أمام الساحل البحري الليبي، وهو أمر عظيم لا تقوم به إلا الدول العظمى، لافتا إلى أن هناك 10 دول على مستوى العالم لديها ميسترال.

وأضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي تسلم السلطة في 2014 وتنبأ بصراع بحري سيحدث مستقبلا، فالبحر أصبح ساحة للمنافسة والتحدي والجميع يتجه إليه، وهناك قوى إقليمية حاولت الوصول إلى تفوق نوعي وعددي على كل القوى الإقليمية بغرض فرض الإرادة والحصول على ما ليس لها.

القوى الإقليمية

وأشار مدير الكلية البحرية السابق إلى أن مصر حصلت على ميسترال بسعر مخفض خاصة وأنها حصلت عليها في وقت مبكر على زيادة الطلب على الترسانات البحرية مؤخرا بين القوى الإقليمية، موضحا أن قرار الرئيس في 2014 بإعادة بناء القوات المسلحة جاء في وقته.