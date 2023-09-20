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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متجرجرنيش في الكلام.. وصلة مزاح بين أحمد موسى ووزير النقل بسبب الأهلي

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل

دخل الإعلامي أحمد موسى في وصلة مزاح مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل بسبب النادي الأهلي، وإمكانية انتقال قطار المونوريل على فرع النادي الأهلي الجديد في القاهرة الجديدة، قائلا إن النادي الأهلي نادي كبير، ونجح في افتتاح بدايته بشكل مميز في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وصلة ضحك بين أحمد موسى وكامل الوزير 

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد": "خليني أباركلك عشان فوز النادي الأهلي الكبير في الدوري المصري على النادي المصري، وبطل يا أحمد تجرجرني في الكلام"، ليرد أحمد موسى ضاحكا. 

وتابع وزير النقل، أن نادي الزمالك نادي كبير، ويأمل أن يعود من جديد إلى سابق عهده، إذ أن الكرة المصرية مكونة من قطبين وهم الأهلي والزمالك. 

وأردف مازحا: "طبعا النادي الأهلي معاه فلوس كتير، وممكن يدفع عشان قطار المونوريل، ده فلوسه كتير، وبيجيب لاعيبة كبيرة بالدولار دلوقتي هههه، ربنا يوفق النادي الأهلي، ويرجع الزمالك لسابق عهده من جديد". 

أحمد موسى الأهلى وزير النقل قناة صدي البلد الزمالك

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