أستاذ بزراعة عين شمس: المشروعات القومية منحت المنتج المصري ثقة بالأسواق الخارجية .. فيديو

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة والخاصة بجدولة ديون الفلاحين، وإعفاءهم من غرامات التأخير تصب في صالح الزراعة في مصر.

مشروعات الاستصلاح الزراعي في مصر بدأت منذ 5 سنوات

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الرئيس السيسي يستهدف من خلال خطة طموحة جدا، استصلاح 4 مليون فدان، حتى يكون هناك استدامة لقطاع الزراعة في مصر، منوها أن الرئيس من خلال مشروعات استصلاح الأراضي يوفر حوالي 2 مليون فرصة عمل مباشرة لأهالينا المزارعين.

ولفت الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس إلى أن مشروعات الاستصلاح الزراعي في مصر بدأت منذ 5 سنوات، وحجم الإنجاز فيها تخطى الـ 55% على أرض الواقع، منوها أن استصلاح الأراضي أحد أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية، خاصة أننا نعاني في توفير محاصيل مثل القمح والذرة الصفرا وفول الصويا وغيرها.

وأوضح أحمد أبو اليزيد، أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن قمح سنويا، و13 مليون طن ذرة صفراء.

وأكد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن مصر لم تعاني خلال أزمة كورونا من نقص أي سلعة بفضل المشروعات التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمها مشروعات الاستصلاح الزراعي.

وتابع: "مشروعات الإستصلاح الزراعي أعطتنا إتاحة في السلع، واكتفاء ذاتي من الفاكهة والخضراوات وجعلت مصر الآن تصدر سنويا 6 ونص مليون طن صادرات زراعية طازجة".

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد، إلى أن تحديث منظومة الزراعة وتحديث البنية التشريعية وتأسيس هيئة سلامة الغذاء وتبطين الترع ساهم في منح المنتج المصري ثقة عالية بالأسواق الخارجية.