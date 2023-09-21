بارتفاع 49%| صادرات مصر الغذائية لإيطاليا سجلت 102 مليون دولار 2023

احتلت إيطاليا المركز السابع في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وأكد تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخه منه ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية لإيطاليا لنحو 102 مليون دولار خلال الـ 7 اشهر الاولى من 2023 محققة نسبة نمو 49% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 البالغة 68 مليون دولار.

ولفت الى ان ايطاليا احتلت المركز الأول أوروبياً كأهم دوله مستوردة من مصر خلال الفترة من “يناير- يوليو 2023″، موضحا أن عدد الشركات المصدرة بلغ 150 شركة من بينهم 33 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار

وذكر أن الصادرات الغذائية المصرية إلى إيطاليا في السبعة أشهر الأولى من 2023 حققت نفس القيمة التي تم تحقيقها خلال كامل صادرات عام 2022 لها.