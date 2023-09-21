تضحية كبيرة.. جواو فيليكس يكشف مفاجأة بشأن انتقاله إلى برشلونة

كشف البرتغالي جواو فيليكس، نجم فريق برشلونة المعار من أتلتيكو مدريد، مفاجأة بشأن انضمامه إلى البلوجرانا في الميركاتو الصيفي الماضي.

وانضم جواو فيليكس إلى برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، دون وجود خيار شراء.

وقال فيليكس في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو٠ الإسبانية: "لقد تخليت عن مبلغ كبير من المال للانضمام إلى برشلونة".

وأضاف: "كنت بحاجة إلى التغيير، وأردت الانضمام إلى هذا النادي".

وسجل جواو فيليكس هدفين في فوز برشلونة على أنتويوب البلجيكي بخماسية نظيفة، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.