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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار حكومي السبب.. انهيار في أسعار الذهب | الحق اشتري شبكتك

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعتبر  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة يرغب الكثير من المواطنين في متابعتها خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تحظي أسعار الذهب بأهمية خاصة أيضا لدى المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الخميس 


وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة اضطرابا كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الخميس ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق 2,230 جنيها للجرام بعد أن وصل فى وقت سابق 2800 جنيها لينهار بذلك الذهب بمقدار 560 جنيها خاصة بعد قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية .

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بـ 1890 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بعد التحركات الجديدة

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تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,549
عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,336
عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,230
عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,911
عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,487
عيار 12 بيع 1,269 شراء 1,274
الاونصة بيع 78,905 شراء 79,261
الجنيه الذهب بيع 17,760 شراء 17,840
الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,548,571

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

قرار حكومي بشأن أسعار الذهب 

تسجل أسعار الذهب انخفاضا منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب قفزة قوية  بعد قرار احتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت سعر الفائدة،   وصعدت الأوقية خلال التداول ببورصة الذهب إلى 1944 دولار، بعد إغلاق سابق عند مستوى 1931 دولار ، لتحقق مكاسب بقيمة 13 دولار.
 

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5% كما هي عند أعلى مستوى في 22 عاما، مؤكدا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل.

حيث سجل سعر المعدن النفيس قفزة قوية، وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1942.80 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1964.40 دولار للأوقية.

واستقر العائد على السندات الحكومية الأمريكية أجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاما والذي سجله هذا الأسبوع عند 4.415% ، ويرجع هذا إلى ثقة الأسواق أن معدلات الفائدة الأمريكية ستستقر عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام حتى منتصف عام 2024 على الأقل وذلك سواء قام الفيدرالي برفع الفائدة مرة أخرى أم لا.

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تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

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أسعار الذهب اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وكان الفيدرالى الأمريكى، رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يوليو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.

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