معهد التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

وقع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، بحضور كل من الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بروتكول للتعاون المشترك.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف العربي اهتمام معهد التخطيط القومي بتعزيز مجالات التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية في المجالات المتعلقة بقضايا العمل التنموي في مصر، وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب والتأهيل المهني والأكاديمي في مجالات التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى عقد وتطوير شراكات استراتيجية على كافة المستويات، وبخاصة مع المؤسسات المعنية بقضايا التخطيط والتنمية إقليمياً ودولياً، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف العربي اهتمام معهد التخطيط القومي بتعزيز مجالات التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية في المجالات المتعلقة بقضايا العمل التنموي في مصر، وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب والتأهيل المهني والأكاديمي في مجالات التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى عقد شراكات تسهم في تطوير برامج وأنشطة المعهد مدفوعة بالطلب من المؤسسات المعنية بالتنمية في مصر وفي العالم.

ولفت العربي إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب دورًا أساسيًا في دعم جهود مصر في تحديد أولويات التنمية، وتحقيقها على أرض الواقع، معرباً عن أمله في أن يكون لهذه الشراكة الاستراتيجية تأثير كبير على مشهد التنمية المستدامة في مصر من خلال تسخير خبرات وموارد كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد التخطيط القومي.

وفي سياق متصل أشار أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر إلى أن الشراكة بين معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعود إلى التسعينيات عندما تعاونا في إعداد أول تقرير للتنمية البشرية في مصر، موضحاً أن توقيع مذكرة التفاهم يؤكد التزام الجانبين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة القائمة على الأدلة والابتكار، والاستفادة من الخبرات والموارد لدعم العمل التنموي وتعزيز الابتكار وقدرات التقييم في مصر.

وتابع فراكاسيتي أن مذكرة التفاهم تؤكد أهمية إعطاء الأولوية للبيانات والأبحاث لتوجيه السياسات، مع التركيز على الحد من الفقر، والمساواة، منوهاً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتبنى ويدعم العديد من المبادرات في جميع أنحاء العالم ويتطلع إلى تقديم خدماته لمعهد التخطيط القومي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تنص على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالاتٍ عدة من بينها إعداد مؤشرات التنمية البشرية وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وكذلك إعداد التقارير المشتركة، فضلاً عن التعاون في مجال ريادة الأعمال وإنشاء وحدة مشتركة للابتكار الاستراتيجي، وكذلك التعاون من خلال وحدة النمذجة ووحدة تحليل البيانات والاستشارات بالمعهد.

