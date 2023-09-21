تطورات جديدة.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم نيدفيد وعمرو السولية

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن إصابات لاعبي النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وقال: "الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي الأشعة التى أجراها كريم نيدفيد لاعب الوسط أثبتت تعرضه لتمزق خفيف فى العضلة الأمامية بينما يعانى عمرو السولية تمزقا فى العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف”.

واستأنف الأهلي تدريباته دون راحة مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز امس برباعية نظيفة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة الأمس.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.