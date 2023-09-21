شاهد.. مصرع وإصابة 9 أشخاص بسبب انفجار غاز في رومانيا

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، 4 قتلى و5 جرحى في انفجار غاز في رومانيا.

ووفقا للتقرير، أعلنت سلطات الطوارئ الرومانية عن انفجار غاز في موقع بناء طريق سريع في رومانيا في وقت مبكر من يوم الخميس، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

