هيا خالد تفوز ببرونزية بطولة العالم للقوة البدنية للناشئين فى رومانيا

حصلت هيا خالد أبو الوفا على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة العالم للقوة البدنية للناشئين IPF في رومانيا.

وحصلت هيا على المركز الثاني الميدالية الفضية في الديدليفت، واجمالي نفس المركز الاول والثاني ولكن تم الترتيب بفارق الميزان على العالم لسنة ٢٠٢٣.

وأوضحت هيا خالد أنها سعيدة بهذا الانجاز رغم الصعوبات التى تعرضت لها خلال رحلة السفر التى بدأت بالسفر من القاهرة الى رومانيا ثم كلوج فى رحلة استغرقت 13 ساعة .

شارك فى فعاليات البطولة أكثر من 50 دوله حول العالم وسط منافسه قويه بين المتنافسين للحصول على المراكز الأولى.

وتعد هيا خالد أول لاعبة مصرية تشارك في بطولة العالم IPF وهو حدث لم يحدث من قبل و تحصل على مركز عالمي وتفوز بميدالتين فضيه وبرونزية.



