مصر على خريطة الجولف العالمية.. انطلاق بطولة البحر الأحمر تتويج لسلسلة من البطولات.. وعمر هشام محطة جديدة نحو العالمية

استقبلت مدينة العين السخنة اليوم، أكثر من مائة لاعب يمثلون خمسًا وثلاثين دولة من مختلف أنحاء العالم مشاركين في بطولة البحر الأحمر للجولف، أحدث البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد المصري للجولف برئاسة عمر هشام طلعت، والتي تُقام خلال الفترة من الرابع إلى السادس من نوفمبر بنادي جولف السخنة.

تُعد هذه البطولة النسخة الأولى من "سلسلة جولف مصر" التي يطلقها الاتحاد رسميًا هذا العام لتكون المظلة الجامعة لكل البطولات الدولية الكبرى المقامة في مصر، بهدف ترسيخ مكانة البلاد على الساحة الرياضية العالمية، وتعزيز السياحة المصرية من خلال رياضة الجولف التي تشهد نموًا متزايدًا في الآونة الأخيرة.

اختيار العين السخنة لاستضافة البطولة لم يكن محض صدفة، فالموقع المطل على البحر الأحمر يجمع بين جمال الطبيعة وسحر الفخامة الرياضية، ما يجعلها نموذجًا مثاليًا لفلسفة "سلسلة جولف مصر" التي تسعى للربط بين الرياضة والسياحة الراقية.

وأكد عمر هشام طلعت مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للجولف، أن البطولة لا تمثل مجرد منافسة رياضية، بل هي حدث استراتيجي يستهدف ترسيخ مكانة مصر كوجهة متميزة للجولف العالمي، واستقطاب كبرى الفعاليات خلال المواسم القادمة.

وأكد أن بطولة البحر الأحمر تأتي امتدادا لموسم حافل بالنجاحات التي حققها الاتحاد المصري للجولف خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، والذي شمل ثلاث بطولات كبرى شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين المحليين والدوليين.

أقيمت البطولة المصرية المفتوحة للهواة في نادي دريم لاند من السادس عشر إلى الثامن عشر من أكتوبر بمشاركة متميزة من الهواة من داخل وخارج مصر. تلتها بطولة مصر الدولية للسيدات والناشئين التي استضافها نادي نيو جيزة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه، والتي شكلت دعمًا قويًا لجهود الاتحاد في تطوير قاعدة الناشئين وتعزيز حضور السيدات في اللعبة.

وجاءت بطولة مصر المفتوحة 2025 بنادي مدينتي للجولف التي أُقيمت بالتعاون مع سلسلة الجولة الآسيوية من التاسع والعشرين من أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، واعتُبرت إحدى أقوى الفعاليات من حيث المستوى الفني والتنظيمي.

ومع انطلاق بطولة البحر الأحمر غدًا، يستمر الاتحاد المصري للجولف فى تقديم موسمً استثنائيً يُعد من أنجح مواسم اللعبة في البلاد، حيث ساهمت هذه الفعاليات في وضع مصر على خريطة الجولف الإقليمية والدولية، وترسيخ سمعتها كدولة تمتلك بنية تحتية متطورة وملاعب بمعايير عالمية.