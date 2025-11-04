قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجازات بالمحافظات | الزراعة: ندوات إرشادية للفلاحين قبل بدء موسم القمح

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٢٢٢ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٨ اكتوبر إلى ٣ نوفمبر  الجاري

وخلال هذا الاسبوع نظمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ندوات توعية حول الأمراض المشتركة ومرض السعار. كما أسفرت حملات التفتيش على أسواق اللحوم عن ضبط كميات ضخمة بلغت 1.245 طن من لحوم وكبدة مستوردة ومُذابة ومعروضة على أنها بلدية، بالإضافة إلى مقطعات لحوم ودواجن ولحوم بقرية وجملي وماعز مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أعلنت مديرية الزراعة بالجيزة عن إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، ونفذت ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح. كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 41,997 رأس من الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وشملت الجهود الرقابية ضبط أكثر من 3.4 طن من اللحوم المصنعة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وواصلت مديرية الطب البيطري بالغربية متابعة أعمال لجان التحصين في مراكز المحافظة، ومتابعة الحالة الوبائية لأسواق الماشية لحماية الثروة الحيوانية. وقامت اللجان بأعمال التقصي الوبائي ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للمربين بأهمية التحصين المنتظم،  كما تابعت مديرية الزراعة بالمنوفية المرور على الزراعات لرصد أي إصابة فطرية أو حشرية، خاصة في زراعات الفاصوليا والبطاطس، وتمت إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية. كما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق المواشي لمتابعة أعمال التقصي والتحصين والتطهير، كما واصلت مديرية الزراعة بكفر الشيخ المرور على الزراعات القائمة والجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل. ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية بقرية المثلث – مركز الرياض، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وقدمت 1345 خدمة بيطرية. كما أسفر التفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك المملحة عن تحرير 29 محضرًا بإجمالي مضبوطات بلغ 5.746 طن،  كما نفذت مديرية الطب البيطري بالدقهلية قافلة طبية بيطرية مجانية في وحدة الدرافيل، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية وكلية الطب البيطري جامعة المنصورة ومستشفى بروك الخيري. وشملت القافلة علاج وتجريع عدد كبير من الحيوانات والطيور واستخدام السونار لعلاج الحالات التناسلية،  كما شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية حملات مكثفة على ثلاجات اللحوم أسفرت عن ضبط حوالي 9.503 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. كما تم تحصين 174,878 جرعة من الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما تابعت مديرية الزراعة بالبحيرة زراعات بنجر السكر وحصاد محصول القطن، ومرورها على الجمعيات استعداداً للموسم الشتوي، ونظمت يوماً تدريبياً لبرنامج تحميل القطن مع البصل لموسم 2025/2026. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 117,514 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،  كما نفذت مديرية الزراعة بالإسكندرية ندوة إرشادية لمحصول القمح بمنطقة تعاونيات النهضة. كما تضمنت أعمالها متابعة فحص ورش النخيل في حدائق المنتزه لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، والمشاركة في مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية،  كما قامت مديرية الزراعة بمطروح بالمرور على مزارع التين والزيتون لتقديم التوصيات الفنية بشأن مكافحة الآفات والتقليم، كما تم المرور على محال الاتجار في الأعلاف الحيوانية والمبيدات للتأكد من التراخيص ومطابقة المنتجات للمواصفات. وتابعت مديرية الطب البيطري لجان التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بالسويس عن استمرار أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في قريتي جنيفة والألبان الجديدة، وتم عمل تقصٍ للتأكد من الحالة الصحية للحيوانات،  كما أعلنت مديرية الزراعة بالإسماعيلية عن تعاون لمتابعة أعمال الحصر الحيازي، واستقبلت وفد معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وتمت إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية. كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن استمرار أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،  كما واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد متابعة الزراعات الشتوية (بنجر السكر والبرسيم)، وأعلنت عن بدء أعمال فرز القطن بحلقة التجميع بمنطقة سهل الطينة، وهي المرة الأولى في تاريخ المنطقة. كما استمرت أعمال تطهير المساقي الخصوصية،  كما نفذت مديرية الزراعة بدمياط يوم جني لمحصول القطن لتقدير المحصول، وعقدت ندوة إرشادية حول الإدارة الجيدة للتربة والري وترشيد استخدام الأسمدة. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن افتتاح مجزر كفر سعد بعد الصيانة، وتحصين 26,450 جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتنفيذ ندوات توعوية عن السعار.

وتابعت مديرية الزراعة بشمال سيناء سير العمل في المزرعة الإرشادية بالعريش، بما في ذلك مشتل الفاكهة وأشجار الزيتون والنخيل، وعقدت اجتماعاً مع الإدارة الزراعية لمتابعة سير العمل. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن استمرار أعمال التحصين ضد الأمراض الوبائية،  كما قامت مديرية الزراعة بجنوب سيناء بالمرور على بعض المزارع لمتابعة أشجار النخيل المجدول وإرشاد المزارعين، ومتابعة الأعمال بالوحدة البستانية. كما تم متابعة حملة مكافحة القوارض برأس سدر.

وأطلقت مديرية الزراعة بالفيوم المؤتمر الأول للزراعات التعاقدية لبحث آليات تنفيذ المنظومة. كما قامت بالمرور على مزارع الدواجن ومحلات الأعلاف ومراكز تجميع الألبان. ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية علاجية مجانية في قرية العجميين،  كما عقدت مديرية الزراعة بالمنيا اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية لبحث محاور الاستعدادات وخطط العمل للموسم الشتوي. كما تم إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية،  كما عقدت مديرية الزراعة بأسيوط اجتماعاً لمتابعة صرف الأسمدة وحماية الأراضي، ونفذت ندوة إرشادية عن "التربية المنزلية للطيور والماشية ودورها في دعم صغار الأسر الريفية". كما تمت إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا قامت مديرية الزراعة بسوهاج بالمرور على الإدارات الزراعية لمتابعة أعمال الحصر الفعلي للموسم الشتوي وأعمال حماية الأراضي. كما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق الماشية لعمل التقصي الوبائي وإرشاد المربين بأهمية التحصين، كما تابعت مديرية الزراعة بقنا فحص وتمشيط مساحات القصب وإعطاء التوصيات الفنية، ونفذت ندوة إرشادية حول المعاملات المثلى لمحصول القمح وترشيد المياه. كما تمت إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز نجع حمادي،  كما قامت مديرية الزراعة بالأقصر بالمرور على الإدارة الزراعية بإسنا لمتابعة سير العمل ومراجعة منظومة كارت الفلاح. كما تم إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

الزراعة وزير الزراعة الزراعة فى المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

ترشيحاتنا

المطرب الشعبي مسلم

مسلم عن أزمته: الشرطة لم تستدعني .. ومصطفى كامل دعمني قانونيا

مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين

مصطفى كامل: لا علم لي بأي إجراءات غير قانونية ضد عاطف إمام

نقابة المهن الموسيقية

فهد مرزوق: تجاوزات في نقابة الموسيقيين ضد الدكتور عاطف إمام

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد