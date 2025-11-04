إنجازات بالمحافظات | الزراعة: ندوات إرشادية للفلاحين قبل بدء موسم القمح

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٢٢٢ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٨ اكتوبر إلى ٣ نوفمبر الجاري

وخلال هذا الاسبوع نظمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ندوات توعية حول الأمراض المشتركة ومرض السعار. كما أسفرت حملات التفتيش على أسواق اللحوم عن ضبط كميات ضخمة بلغت 1.245 طن من لحوم وكبدة مستوردة ومُذابة ومعروضة على أنها بلدية، بالإضافة إلى مقطعات لحوم ودواجن ولحوم بقرية وجملي وماعز مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أعلنت مديرية الزراعة بالجيزة عن إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، ونفذت ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح. كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 41,997 رأس من الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وشملت الجهود الرقابية ضبط أكثر من 3.4 طن من اللحوم المصنعة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وواصلت مديرية الطب البيطري بالغربية متابعة أعمال لجان التحصين في مراكز المحافظة، ومتابعة الحالة الوبائية لأسواق الماشية لحماية الثروة الحيوانية. وقامت اللجان بأعمال التقصي الوبائي ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للمربين بأهمية التحصين المنتظم، كما تابعت مديرية الزراعة بالمنوفية المرور على الزراعات لرصد أي إصابة فطرية أو حشرية، خاصة في زراعات الفاصوليا والبطاطس، وتمت إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية. كما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق المواشي لمتابعة أعمال التقصي والتحصين والتطهير، كما واصلت مديرية الزراعة بكفر الشيخ المرور على الزراعات القائمة والجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل. ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية بقرية المثلث – مركز الرياض، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وقدمت 1345 خدمة بيطرية. كما أسفر التفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك المملحة عن تحرير 29 محضرًا بإجمالي مضبوطات بلغ 5.746 طن، كما نفذت مديرية الطب البيطري بالدقهلية قافلة طبية بيطرية مجانية في وحدة الدرافيل، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية وكلية الطب البيطري جامعة المنصورة ومستشفى بروك الخيري. وشملت القافلة علاج وتجريع عدد كبير من الحيوانات والطيور واستخدام السونار لعلاج الحالات التناسلية، كما شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية حملات مكثفة على ثلاجات اللحوم أسفرت عن ضبط حوالي 9.503 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. كما تم تحصين 174,878 جرعة من الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما تابعت مديرية الزراعة بالبحيرة زراعات بنجر السكر وحصاد محصول القطن، ومرورها على الجمعيات استعداداً للموسم الشتوي، ونظمت يوماً تدريبياً لبرنامج تحميل القطن مع البصل لموسم 2025/2026. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 117,514 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما نفذت مديرية الزراعة بالإسكندرية ندوة إرشادية لمحصول القمح بمنطقة تعاونيات النهضة. كما تضمنت أعمالها متابعة فحص ورش النخيل في حدائق المنتزه لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، والمشاركة في مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، كما قامت مديرية الزراعة بمطروح بالمرور على مزارع التين والزيتون لتقديم التوصيات الفنية بشأن مكافحة الآفات والتقليم، كما تم المرور على محال الاتجار في الأعلاف الحيوانية والمبيدات للتأكد من التراخيص ومطابقة المنتجات للمواصفات. وتابعت مديرية الطب البيطري لجان التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بالسويس عن استمرار أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في قريتي جنيفة والألبان الجديدة، وتم عمل تقصٍ للتأكد من الحالة الصحية للحيوانات، كما أعلنت مديرية الزراعة بالإسماعيلية عن تعاون لمتابعة أعمال الحصر الحيازي، واستقبلت وفد معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وتمت إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية. كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن استمرار أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد متابعة الزراعات الشتوية (بنجر السكر والبرسيم)، وأعلنت عن بدء أعمال فرز القطن بحلقة التجميع بمنطقة سهل الطينة، وهي المرة الأولى في تاريخ المنطقة. كما استمرت أعمال تطهير المساقي الخصوصية، كما نفذت مديرية الزراعة بدمياط يوم جني لمحصول القطن لتقدير المحصول، وعقدت ندوة إرشادية حول الإدارة الجيدة للتربة والري وترشيد استخدام الأسمدة. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن افتتاح مجزر كفر سعد بعد الصيانة، وتحصين 26,450 جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتنفيذ ندوات توعوية عن السعار.

وتابعت مديرية الزراعة بشمال سيناء سير العمل في المزرعة الإرشادية بالعريش، بما في ذلك مشتل الفاكهة وأشجار الزيتون والنخيل، وعقدت اجتماعاً مع الإدارة الزراعية لمتابعة سير العمل. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن استمرار أعمال التحصين ضد الأمراض الوبائية، كما قامت مديرية الزراعة بجنوب سيناء بالمرور على بعض المزارع لمتابعة أشجار النخيل المجدول وإرشاد المزارعين، ومتابعة الأعمال بالوحدة البستانية. كما تم متابعة حملة مكافحة القوارض برأس سدر.

وأطلقت مديرية الزراعة بالفيوم المؤتمر الأول للزراعات التعاقدية لبحث آليات تنفيذ المنظومة. كما قامت بالمرور على مزارع الدواجن ومحلات الأعلاف ومراكز تجميع الألبان. ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية علاجية مجانية في قرية العجميين، كما عقدت مديرية الزراعة بالمنيا اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية لبحث محاور الاستعدادات وخطط العمل للموسم الشتوي. كما تم إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، كما عقدت مديرية الزراعة بأسيوط اجتماعاً لمتابعة صرف الأسمدة وحماية الأراضي، ونفذت ندوة إرشادية عن "التربية المنزلية للطيور والماشية ودورها في دعم صغار الأسر الريفية". كما تمت إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا قامت مديرية الزراعة بسوهاج بالمرور على الإدارات الزراعية لمتابعة أعمال الحصر الفعلي للموسم الشتوي وأعمال حماية الأراضي. كما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق الماشية لعمل التقصي الوبائي وإرشاد المربين بأهمية التحصين، كما تابعت مديرية الزراعة بقنا فحص وتمشيط مساحات القصب وإعطاء التوصيات الفنية، ونفذت ندوة إرشادية حول المعاملات المثلى لمحصول القمح وترشيد المياه. كما تمت إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز نجع حمادي، كما قامت مديرية الزراعة بالأقصر بالمرور على الإدارة الزراعية بإسنا لمتابعة سير العمل ومراجعة منظومة كارت الفلاح. كما تم إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

