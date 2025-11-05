واعد وممكن يتخطي أسماء كبيرة.. إعلامي يتغنى بأداء لاعب الأهلي محمد عبد الله

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بأداء لاعب الأهلي محمد عبد الله.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: "على فكرة محمد عبد الله لاعب الأهلي مميز جدًا وعنده مستقبل واعد وممكن يتخطي أسماء كبيرة خلال الفترة القادمة ولكن يحصل على الفرصة كاملة".

وأعلن النادي الأهلي جاهزية محمد شريف وأحمد رضا لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تقام بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وكشف النادي عن أن الثنائي شاركا في المران الأول الذي أقيم مساء اليوم بمدينة العين بعد تعافيهما الكامل من الإصابات.

ومن المقرّر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.