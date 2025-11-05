اللجان بوظت الكورة.. «الغندور» يعلّق على أزمة مدرب حراس الزمالك الجديد بعد تدريبه لنادٍ صهيوني

علّق الإعلامي خالد الغندور على أزمة مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد بعد الكشف عن عمله السابق في أحد أندية الكيان الصهيوني.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أسوأ حاجة اللجان لما لاعب ييجي يلعب عندك وكان بيلعب عند اللي ما يتسموش تطنّش، ولما مدرب درّب هناك تفضل تقول وتعيد، رغم إن المدرب ده مش مصري ولا عربي، ولا له علاقة بالقضية من الأساس، وكان بيدرب في الهلال وبيدرب أفضل حارس عربي حاليًا ومن أفضل حراس العالم ياسين بونو.

ولما مثلًا لاعب عربي يلعب هناك في أي بطولة أوروبية تقول ده شغله وعمله! حاجة أصبحت مقرفة، ولازم حلّ مع اللجان اللي بوّظت الكورة في مصر وبوّظت علاقات الأندية ببعض."

وقد قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين الثنائي البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم، وكوستا ريبيرو مدربًا للأحمال.

ووصل فيتور بيريرا وكوستا ريبيرو إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبوظبي، على أن يتواجد الثنائي مع الجهاز الفني بدايةً من مران الغد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.