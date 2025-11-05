وفاة مدرب أثناء مباراة بالدوري الصربي وسط انهيار اللاعبين

توفي البوسني ملادن زيزوفيتش، مدرب الخلود السعودي السابق، أثناء إحدي المباريات في الدوري الصربي، بسبب أزمة قلبية.

وانهار لاعبو فريق كرة القدم في الدوري الصربي بعد علمهم بوفاته في منتصف المباراة بشكل مفاجئ.

وسقط زيزوفيتش على جانب الملعب بعد 22 دقيقة من بداية مباراة رادنيكي 1923 ضد ملادوست، وتوفي لاحقا بعد نقله إلى المستشفى.

وتم إيقاف المباراة في البداية عندما انهار زيزوفيتش ثم أعاد الحكم استئنافها، وتم إيقافها بالكامل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بعد تأكيد وفاته المأساوية للاعبين والجهاز الفني.

وكشف محمد كوسيتش لاعب فريق «رادنيكي 1923»، أن ملادن زيزوفيتش مدرب الفريق الذي توفي بسبب أزمة قلبية في منتصف مباراة في صربيا كان يشكو من السمك الذي تناوله على الغداء قبل ساعات فقط من المأساة.