عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تطالب نتنياهو بإنهاء الصراع مع فلسطين عن طريق "حل الدولتين"

صدى البلد

تحولت إسرائيل وكوريا الجنوبية من دولتين صغيرتين إلى قوى اقتصادية وابتكارية، تربطهما أهداف مشتركة، حيث يشاركان في قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام. ويحظيان بدعم قوي من الولايات المتحدة، شريكهما الاستراتيجي. 

تعتبر العلاقات بين إسرائيل وكوريا الجنوبية تاريخية، حيث أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 1962، وشاركت في حرب 1967 كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا، خصوصًا في مجالات التجارة والتكنولوجيا والثقافة. حسبما ذكر موقع “ تايمز أوف كوريا”.

اللقاء

التقي نتنياهو ويون في نيويورك على هامش افتتاح دورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء. وخلال اللقاء، أعرب الزعيمان عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين بلديهما في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. 

ومن جهته، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على دعم كوريا الجنوبية لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأشاد بالتقدم الذي أحرزته كوريا الجنوبية في مجالات الابتكار والطاقة الخضراء. 

فيما أكد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول على أهمية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، ودعا إلى تخفيف التوترات في المنطقة. كما أبدى اهتمامه بالتعاون مع إسرائيل في مجالات الصحة والتعليم والثقافة. 

واتفق الزعيمان على تبادل الزيارات الرسمية في أقرب وقت ممكن، وعلى تشكيل لجنة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي.

التعاون

تتعاون إسرائيل وكوريا الجنوبية في عدة مجالات، من بينها التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة والبيئة والصحة والتكنولوجيا والفضاء. بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.5 مليار دولار في عام 2020، مع تصدير إسرائيل للأجهزة الطبية والأدوية والبرامج إلى كوريا الجنوبية، واستيرادها للسيارات والإلكترونيات منها. 

وتعتبر كوريا الجنوبية هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا، بعد الصين. كما تستثمر كوريا الجنوبية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، مثل شركة "سامسونج" التي افتتحت مركزًا للابتكار في تل أبيب. 

وفي مجال الدفاع والأمن، تشارك إسرائيل وكوريا الجنوبية في تطوير وشراء أسلحة وأنظمة، مثل صفقة بقيمة 1.6 مليار دولار لشراء طائرات "إف-35" من إسرائيل. كما تتبادل البلدين المعلومات والخبرات في مكافحة التهديدات المشتركة، مثل التطرف والإرهاب والأسلحة النووية. وفي مجال الطاقة والبيئة، تعمل إسرائيل وكوريا الجنوبية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي إسرائيل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الطاقة الخضراء الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو حل الدولتين شركة سامسونج قوات حفظ السلام حرب 1967

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

على رأسه البريكس.. تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الروسي في نيويورك

400 مليون دولار تنعش خزانة مصر.. والحكومة تنفقها على هذا المشروع

مفاوضات السلام تقترب.. الكشف عن مفاجآت صادمة بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

تقرير بريطاني: مصر تنافس نخبة الدول كأفضل وجهة لقضاء العطلات في العالم

شكري : العلاقات مع السعودية عميقة على جميع المستويات ولا غنى عنها

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي أوجه التعاون والمشروعات الجاري تنفيذها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ