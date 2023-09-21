كوريا الجنوبية تطالب نتنياهو بإنهاء الصراع مع فلسطين عن طريق "حل الدولتين"

تحولت إسرائيل وكوريا الجنوبية من دولتين صغيرتين إلى قوى اقتصادية وابتكارية، تربطهما أهداف مشتركة، حيث يشاركان في قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام. ويحظيان بدعم قوي من الولايات المتحدة، شريكهما الاستراتيجي.

تعتبر العلاقات بين إسرائيل وكوريا الجنوبية تاريخية، حيث أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 1962، وشاركت في حرب 1967 كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا، خصوصًا في مجالات التجارة والتكنولوجيا والثقافة. حسبما ذكر موقع “ تايمز أوف كوريا”.

اللقاء

التقي نتنياهو ويون في نيويورك على هامش افتتاح دورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء. وخلال اللقاء، أعرب الزعيمان عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين بلديهما في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

ومن جهته، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على دعم كوريا الجنوبية لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأشاد بالتقدم الذي أحرزته كوريا الجنوبية في مجالات الابتكار والطاقة الخضراء.

فيما أكد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول على أهمية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، ودعا إلى تخفيف التوترات في المنطقة. كما أبدى اهتمامه بالتعاون مع إسرائيل في مجالات الصحة والتعليم والثقافة.

واتفق الزعيمان على تبادل الزيارات الرسمية في أقرب وقت ممكن، وعلى تشكيل لجنة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي.

التعاون

تتعاون إسرائيل وكوريا الجنوبية في عدة مجالات، من بينها التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة والبيئة والصحة والتكنولوجيا والفضاء. بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.5 مليار دولار في عام 2020، مع تصدير إسرائيل للأجهزة الطبية والأدوية والبرامج إلى كوريا الجنوبية، واستيرادها للسيارات والإلكترونيات منها.

وتعتبر كوريا الجنوبية هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا، بعد الصين. كما تستثمر كوريا الجنوبية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، مثل شركة "سامسونج" التي افتتحت مركزًا للابتكار في تل أبيب.

وفي مجال الدفاع والأمن، تشارك إسرائيل وكوريا الجنوبية في تطوير وشراء أسلحة وأنظمة، مثل صفقة بقيمة 1.6 مليار دولار لشراء طائرات "إف-35" من إسرائيل. كما تتبادل البلدين المعلومات والخبرات في مكافحة التهديدات المشتركة، مثل التطرف والإرهاب والأسلحة النووية. وفي مجال الطاقة والبيئة، تعمل إسرائيل وكوريا الجنوبية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة.