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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نحتاج للسلاح.. المنفي يوجه نداء لدول العالم بعد كارثة درنة

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 نداءا إلى دول العالم، خلال كلمته في إطار الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأكد "المنفي" أن الشعب الليبي لم يعد بحاجة إلى سلاح يقتتل به وأن كل بؤر التحريض وبذور التوتر التي دأبت التدخلات الدولية السلبية على خلقها والتي حافظت الأطماع الشخصية والفئوية الضيقة على استدامتها قد جرفتها سيول الجبل الأخضر ودرنة إلى البحر.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي "لقد ذهب زمان وجاء زمن آخر لا صوت يعلو فيه على صوت الشعب ولا مصلحة فيه تسمو على مصلحة الوطن ولا مكان في السلطة فيه للفاسدين وتجار الحروب".

واستهل المنفي كلمته بتوجيه العزاء إلى الشعب الليبي لأسر وأقارب ضحايا الفيضانات والسيول العارمة التي اجتاحت مدن وقرى الجبل الأخضر شرق ليبيا وعلى رأسها مدينة درنة والبيضاء وسوسة.

وأشار إلى أن الليبيون والعالم بأسره أفاقوا صباح يوم الأحد العاشر من سبتمبر على مشهد رهيب وكارثة كبرى نزلت بمدينة درنة الليبية الوادعة أذهلتنا عما دونها من كوارث عمت ما حولها من مدن وقرى الجبل الأخضر شرق البلاد، ذلك اليوم الذي راح فيه آلاف من سكان المدينة والمنطقة بين قتيل ومفقود دفعة واحدة بعد أن جرفت السيول أكثر من ربع المدينة.

وأكد أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها الجيش الليبي والسلطات المحلية والسلطات الليبية عامة للتعامل مع الكارثة من إخلاء السكان وانتشال العالقين ودفن الموتى واحتواء الوضع الصحي في المدينة، إلا أن حجم النازلة قد فاق كل المقاييس والقدرات المحلية، وكنت في كلمة عاجلة إلى الدول الشقيقة والصديقة قد أهبت بالتدخل الفوري ومد يد العون بالفرق الفنية المختصة بالبحث والإنقاذ والدعم الطبي واللوجيستي.

ووجه المنفي الشكر لكُل من لبى نداء الليبيين، من الأشقاء والأصدقاء، وأهاب بالعالم أن يتحمل مسئولياته تجاه ليبيا باحتواء آثار ما بعد الكارثة وعلى رأس ذلك الإجراءات الصحية اللازمة لحماية ما تبقى من سكان المدينة والمدن المجاورة من كارثة صحية حذر منها المختصون.

المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نيويورك الشعب الليبى

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