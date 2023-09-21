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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعضاء من الكونجرس الأمريكي يعارضون تخصيص 24 مليار دولار لأوكرانيا

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

عارضت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي طلب إدارة الرئيس جو بايدن تخصيص 24 مليار دولار لمساعدة كييف حتى يتم توضيح كيفية إنفاق الأموال المقدمة سابقًا لأوكرانيا وما هي الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيقها.

وقد وقع على هذه الرسالة الموجهة إلى البيت الأبيض والرئيس الأمريكي 28 من أعضاء الكونجرس وقال فيها “يستحق الأمريكيون أن يعرفوا أين تذهب أموالهم، كيف يسير الهجوم المضاد؟”.

وجاء في الرسالة التي نشرها السيناتور جيمس ديفيد فانس: "هل أصبح الأوكرانيون أقرب إلى النصر مما كانوا عليه قبل ستة أشهر"، بحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في ​​وقت سابق إنه لم يعد بموافقة فلاديمير زيلينسكي على حزمة المساعدات الجديدة البالغة 24 مليار دولار التي طلبها البيت الأبيض لأوكرانيا.

قال لاري جونسون، المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن الأموال التي خصصها الكونجرس لتلبية احتياجات أوكرانيا تذهب في النهاية إلى أكبر مقاولي الدفاع الأمريكيين.

الكونجرس الأمريكي 24 مليار دولار جو بايدن

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