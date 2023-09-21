خبير أبراج يحلل شخصية مي البحيري على الهواء

حلل الدكتور رئيف رأفت، خبير علم الفلك والطاقة، شخصية الإعلامية مي البحيري، مقدمة برنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، قائلا إنها من مواليد برج القوس والذى اعتبرهم محظوظين، ولكن لديها قلقا حول الأرقام.

وقال رئيف رأفت، إن الإعلامية مي البحيري، وفقا لبرج القوس الذي تنتمي إليه، فهي اجتماعية ولديها وسواس في النظافة، وتختار قرارات بدقة، إضافة إلى أنه اجتماعية، ولديها قوة الشخصية والمغامرة.

شخصية عصبية

وتابع خبير علم الفلك والطاقة، أنه، لديها الطاقة الإيجابية والمغامرة والجرأة، ولا تستمع للنصيحة بشكل مباشر، ولديها شخصية عصبية وعنيدة ولديها ثقة في النفس.

