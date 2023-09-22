هيئة الدواء توصي باتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام العقاقير

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشورا عن الدواء المعالج الأعراض بشكل فوري.​



وأشارت أن بعض الأدوية قد تستغرق وقتًا للبدء في التأثير وتحقيق النتائج المرجوة، وقد تحتاج بعض الأدوية إلى استخدامها لفترة طويلة قبل أن يظهر تأثيرها الكامل.​

وتؤكد هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​