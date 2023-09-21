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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام أمريكي يكشف عن «كابوس» يهدد الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت مجلة “نيوزويك" الأمريكية، أن دبابات أبرامز المرسلة لأوكرانيا، قد تواجه صعوبات في مقاطعة زابوريجيا بسبب الطين، مشيرة إلي أنه من الممكن أن تغرق بالطين.

وقالت "نيوزويك”، إن “استخدام دبابات أبرامز في زابوريجيا، سيكون قرارًا غير منطقي، لأنها يمكن أن تغرق بالطين”، مضيفة أنه “سيتعين على الجيش الأوكراني أن يتعلم استخدام ثلاثة أنواع مختلفة من الدبابات في المعركة في وقت واحد”.

وأضافت: “سيستخدم الجيش الأوكراني دبابات أبرامز وليوبارد وتشالينجر، الأمر الذي قد يصبح كابوسًا حقيقيًا لهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن خسائر الجيش الأوكراني من المعدات والجنود أثناء التقدم نحو قرية رابوتين تبين أنها غير متناسبة مع الأراضي التي سيطر عليها.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه “منذ بداية الأعمال العدائية، لم يبق من قرية رابوتين سوى "الاسم فقط”… واستناداً إلى الصور التي نشرها الجنود الأوكرانيون في نهاية شهر أغسطس، يمكننا القول إنه لم يبق في القرية سوى الطرق المقصوفة والمنازل المدمرة”.

وأضافت: "من غير الواضح عدد الجنود الذين قتلوا من الجانبين خلال المعركة، لكن الصور الملتقطة من الأعلى تشير إلى أن التكلفة كانت غير متناسبة مع مساحة الأرض التي تم الاستيلاء عليها".

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وأشارت إلى أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يواجه مخاطر أكبر في المستقبل.

كييف تواجه ضغوطاً لبدء المفاوضات

وأوضحت أنه “إذا لم تظهر القوات المسلحة الأوكرانية نجاحا حاسما، فسوف يضعف الدعم الغربي، وستواجه كييف ضغوطا لبدء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار”.

دبابات أبرامز زابوريجيا أوكرانيا الجيش الأوكراني

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