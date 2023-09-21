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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة إلي أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

صدى البلد

ستقدم الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلي أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.

 

قال السكرتير الصحفي للبنتاجون بات رايدر، وفقا للجارديان، إن الحزمة ستشمل المزيد من قدرات الدفاع الجوي والمدفعية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. ووصف رايدر، في مؤتمر صحفي، الاجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وفولوديمير زيلينسكي بأنه "دافئ للغاية" و"جذاب للغاية" وأنهما أجريا "محادثة رائعة".

 

استقبل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الرئيس الأوكراني والسيدة الأولى، فولوديمير زيلينسكي وأولينا زيلينسكا، في وقت مبكر من بعد الظهر في البنتاجون، حيث التقى الزعيم الأوكراني أيضًا بالجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

 

كتب كريستوفر ميلر في صحيفة فايننشال تايمز أن قرار جو بايدن بعدم تزويد أوكرانيا بصواريخ أتاكم سيخيب آمال المسؤولين الأوكرانيين، الذين كانوا "متفائلين للغاية" بأن الرئيس الأمريكي سيوافق على الصواريخ التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر.

 

أوكرانيا الولايات المتحدة مساعدات عسكرية

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