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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 .. خذ قسطا من الراحة ولا تعطي وقتك كله للعمل

الدلو
الدلو

لا يتردد أصحاب برج الدلو فى قضاء وقتهم كله فى العمل، والاستمتاع بمهام جديدة ومختلفة، طوال الوقت، وذلك لأنه يعتبر شخصية مميزة بولائها وتميزها فى العمل، وإذا انتهى من عمله ممكن أن يأخذ من مهام الآخرين.


برج الدلو في حظك اليوم 22/9/2023
لا يتردد أصحاب برج الدلو فى قضاء وقتهم كله فى العمل، والاستمتاع بمهام جديدة ومختلفة، طوال الوقت، وذلك لأنه يعتبر شخصية مميزة بولائها وتميزها فى العمل، وإذا انتهى من عمله ممكن أن يأخذ من مهام الآخرين.

مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني والممثلة ياسمين صبري ، نقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
 

حظك اليوم برج الدلو مهنيا
سيكون يومك مزدحما للغاية ومن المتوقع منك إنجاز المهام الرئيسية التى قد تجلب الحظ لمهنتك، وعليك أن تتجنب الرومانسية المكتبية التى قد تؤثر على سمعتك، قد يواجه رواد الأعمال مشاجرة مع شركائهم ومن الضرورى عدم ترك الأمور تخرج عن نطاق السيطرة.
برج الدلو اليوم ماليا
برج الدلو اليوم تواجه بعض التحديات المالية لكن لا تقلق بقليل من الصبر والتخطيط ستتمكن من التغلب عليها ، ركز على وضع الميزانية وإيجاد طرق لتوفير المال ، ولا تخف من طلب المشورة من خبير مالي إذا لزم الأمر ، بقليل من الجهد ستعود إلى المسار الصحيح في لمح البصر.
حظك اليوم برج الدلو عاطفيا
تأكد من التقدم بطلب الزواج اليوم لأن الرد سيكون إيجابيا، وتجنب تدخل شخص ثالث فى حياتك، يمكن للحبيب السابق أن يشكل تهديدا لعلاقة الحب، فعليك الابتعاد نهائيا عنه وقطع العلاقة أفضل من البقاء حائرا.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي
صحتك ستكون جيدة طوال اليوم، فى حين أنه لن يصيبك أى مرض خطير، ستكون هناك إصابات طفيفة ناتجة من إهمالك فعليك توخى الحذر، وعليك ممارسة الرياضة الخفيفة، والاستمتاع بممارسة اليوجا.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
كن دبلوماسيا فى حياتك العاطفية لتجنب المشاكل الخطيرة، الفترة المقبلة، قد تكون ضحية لسياسات المكتب، لكن الباحثين عن عمل سيكونون سعداء بمعرفة أنه سيتم اختيارهم فى مهنة مميزة لهم.

يوم الحظ: السبت
لون الحظ: أزرق داكن
رقم الحظ: 22
التوافق اليومي لبرج الدلو
التوافق الطبيعي: برج الحمل ، الجوزاء ، الميزان ، القوس
الأكثر توافق اليوم: برج الأسد ، برج الدلو
التوافق العادل: السرطان ، برج العذراء ، الجدي ، الحوت
الأقل توافق: برج الثور ، برج العقرب

22 سبتمبر برج الدلو اليوم برج الدلو مهنيا برج الدلو برج الحمل توقعات علماء الفلك مشاهير برج الدلو وضع الميزانية

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