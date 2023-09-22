نتنياهو : الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، في بيان أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأعلن نتنياهو، الذي التقى برئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تعتزم هي الأخرى فتح سفارة في كينشاسا عاصمة الكونعو الديمقراطية.

وتوجد بضعة سفارات فقط في القدس، فيما تُبقي معظم الدول على تمثيلها الدبلوماسي في مدينة تل أبيب الساحلية المركز الاقتصادي الرئيسي في إسرائيل.

وتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي القدس عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم وتريد أن يكون مقر جميع السفارات بها، إلا أن معظم دول العالم لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على المدينة بأكملها وترى أنه يتعين حل وضعها من خلال المفاوضات.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.