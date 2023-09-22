في عيد ميلادها.. صور تكشف أناقة ريهام حجاج| شاهد

يصادف اليوم 22 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج و التي أتمت اليوم عامها الـ37، وتعتبر من النجمات اللاتي تجذب الأنظار حول أناقتها.

تحرص ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورها من حين لأخر مما كشف عن إطلالاتها وأناقتها.

تتميز إطلالات ريهام حجاج بأنها مواكبة لأحدث صيحات و أنها تقوم بأختيار قطع الملابس المتناسقة مع قوامها و التي تمشف عن رشاقتها وقوامها المثالي أيضا.

يعتبر من أسرار أناقة ريهام حجاج أنها تعتمد على أقتناء الملابس التي تحمل توقيع الماركات وممصمين الأزياء العالمين مثل زهير مراد وغيره من البراندات المميزة التي تجعلها محط أنظار الجميع.

تقوم ريهام حجاج بتنسيق قطع المجوهرات الملفتة و الحقائب و الأحذاية الراقية التي تزيد من أناقتها و تمنحها إطلالة متكاملة و مميزة.

ريهام حجاج

ريهام حجاج

ريهام حجاج

ريهام حجاج

ريهام حجاج

ريهام حجاج

ريهام حجاج

ريهام حجاج

ريهام حجاج

ريهام حجاج