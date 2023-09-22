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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختيار 14 مشروعا لتمثيل الجيزة بالمراحل النهائية في مبادرة الخضراء الذكية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد القائمة النهائية بالمشروعات المرشحة لتمثيل المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك في دورتها الثانية لعام 2023م.


وخلال الاجتماع أكد محافظ الجيزة على أهمية المبادرة والتي يجرى تنفيذها للعام الثاني في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.


وأشار اللواء أحمد راشد إلى عزم المحافظة في دعم  كافة المشروعات المتأهلة لتمثيل المحافظة بالمبادرة وبحث أوجه الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات وخطط التنمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وتسهيل حياة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع أصحاب تلك المشروعات بعد التأكد من جدواها وتوافقها مع اشتراطات الجهات المعنية. 


و إستمع المحافظ لشرح من أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول المشروعات المرشحة لتمثيل المحافظة والألية التى تم الإعتماد عليها لإختيار تلك المشروعات موجهاً نائب المحافظ بضرورة التنسيق مع أعضاء اللجنة وأصحاب المشروعات لإستيفاء كافة المتطلبات والإشتراطات الخاصة بالمبادرة وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من عرض أفكارهم ومشروعاتهم بالصورة المثلى خلال المراحل النهائية للمبادرة. 


من جانبها أشارت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون البيئة وتنمية المجتمع إلى أنه تم وعلى مدار إسبوعين بحث المشروعات المقدمة من قبل مواطنى المحافظة والتى بلغت 137 مشروع تم تصعيد 41 منها لإخضاعها لإختبارات وزارة البيئة وإجراء المقابلات مع أصحابها.


وأضافت نائب المحافظ  أن  اللجنة  قد إنتهت إلى ترشيح 14 مشروع لتمثيل المحافظة بالمبادرة والتى توافرت بها إشتراطات وزارة البيئة الخاصة بــ ( المكون الأخضر، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الإقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، التمكين وتكافؤ الفرص).


وشملت قائمة المشروعات المرشحة من قبل اللجنة 3 مشروعات فئة المشروعات ( كبيرة الحجم ) و 3 مشروعات فئة المشروعات ( متوسطة الحجم ) ومشروعين فئة المشروعات ( المحلية الصغيرة .. حياة كريمة ) و 3 مشروعات فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة و مشروعين فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح و مشروع فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة.


حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتور هاشم محمد و الدكتورة دينا يسرى ممثلين عن وزارة التخطيط و الدكتورة نجلاء الحديدي ممثل المحافظة و الدكتور حسام أمين والأستاذة إيناس محمد ممثلين عن وزارة البيئة والأستاذ عصام على عثمان ممثل وزارة الاتصالات والدكتورة ماجدة محمود مقرر المجلس والدكتورة أسرار يس والدكتورة رنا خميس ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والدكتورة رهام محمد كرات ممثل جهاز تنمية المشروعات والدكتور أحمد العوضي ممثل عن وزارة التعليم العالي.

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