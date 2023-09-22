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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض مسلسل ريفو 2 على قناة cbc غدا.. تفاصيل

صدى البلد

يعرض مسلسل ريفو الجزء الثاني، غدا السبت 23 سبتمبر على قناة cbc .  

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء، كما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء.

أحداث مسلسل ريفو
تدور أحداث مسلسل ريفو حول مريم فخر حسن الدين التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها – المؤلف السينمائي الكبير الراحل حسن فخر الدين والذي يجسد دوره الفنان محسن محيي الدين  بأفراد فرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات، ولكنها واجهت الكثير من العراقيل لتحقيق حلمها.

وتكتشف مريم عقب وفاة والدها أن هناك سرًا أخفاه الأب السنوات الماضية.

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وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها ليلى التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو.

ويصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

مسلسل ريفو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل، وبطولة أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وتامر هاشم ومينا النجارو إيفا وسارة عبدالرحمن وعمرو جمال ويوسف حشيش وميران عبد الوارث ومريم بدوي ويوسف جبريال وحسام حسني وحسن محفوظ ونورا شعيشع وجالا هشام وملك الحسيني ومحمد مولى ودنيا وائل وأحمد فاضل ودونا إمام.

السنوات الماضية الفنان محسن محيى الدين الفنان محسن محيي طفلة مسلسل الكبير أوي صدقي صخر على باب العمارة

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