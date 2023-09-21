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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

الفنانة ليلى عدنان
الفنانة ليلى عدنان

طفلة مسلسل الكبير أوي.. تصدرت الفنانة الشابة ليلى عدنان، صاحبة دور الطفلة "سو" بمسلسل الكبير أوي، تريند منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب عقد حفل زفافها مساء أمس الأربعاء، علي شاب من خارج الوسط الفني.

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، صورًا من حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى عدنان، وتفاجأ رواد السوشيال ميديا بخبر زواجها، وتقدمها في السن عن أخر ظهور لها في مسلسل الكبير أوي، بطولة الفنان أحمد مكي.

الفنانة ليلى عدنان 

حفل زفاف طفلة مسلسل الكبير أوي

وظهرت ليلى عدنان في صور حفل زفافها، مرتدية فستان أنيق مكشوف الأكتاف، واضعة ميك أب بالألوان الترابية، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، كما ارتدت ليلى عدنان اكسسوارات باللون الفضي.

واحتفلت ليلى عدنان، بحفل زفافها بحضور الأقارب والأصدقاء داخل أحد الفنادق الكبري في القاهرة، وسيطرت مشاعر الفرحة والبهجة علي الأجواء، ونالت صور الفنانة ليلى عدنان، اعجاب عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

حفل زفاف الفنانة ليلى عدنان 

إزاي كبرت كدة؟

وعلق رواد السوشيال ميديا علي مدي سرعة الوقت وكبر طفلة مسلسل الكبير أوي المشاكسة، لتصبح شابة فاتنة، وعبروا رواد السوشيال ميديا عن صدمتهم بصور الطفلة "سو".

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي حفل زفاف الفنانة ليلى عدنان، كالاتي: "أحنا عجزنا أوي - إزاي كبرت بسرعة كدة - شكلها لسه صغير وكيوت مشاء الله".

الفنانة ليلى عدنان 

من هي ليلى عدنان؟

الفنانة الشاية ليلى عدنان هي من مواليد 14 مارس عام 2000، وتبلغ من عمرها 23 عامًا، ودخلت ليلى عدنان في مجال التمثيل منذ صغرها بعمر 13 عام، وشاركت في مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي.

وخطفت ليلى عدنان أنظار الجمهور بطباعها المشاكسة وبخفة دمها وملامحها البريئة الصغيرة، كما شاركت ليلى عدنان في مجموعة مسلسلات وهي: "شارع عبد العزيز"، و"نور مريم".

الفنانة ليلى عدنان 

أعمال ليلى عدنان

وشاركت الفنانة ليلى عدنان، في فيلم "بنات العم" بطولة الفنان أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد، مع ظهورها في مسلسل "على كف عفريت" بطولة خالد الصاوي.

كما شاركت في مسلسل قلوب وفيلم نوارة وبنات خارقات ومسلسل الشريط الأحمر، وعام 2019 شاركت في مسلسل شبر ميه وبلا دليل.

وكانت آخر أعمال الفنانة ليلى عدنان، عام 2021، في مسلسل "حي السيدة زينب" بطولة الفنانة سوسن بدر، ومحمود عبد المغني.

حفل زفاف الفنانة ليلى عدنان 

خطوبة ليلى عدنان

واحتفلت الفنانة الشابة ليلى عدنان، بحفل خطوبتها، عام 2021، علي شاب من خارج الوسط الفني ويدعي عمرو أسامة، واقتصر حفل الخطوبة علي وجود الأهالي والأقارب داخل المنزل للاحتفال.

خطوبة الفنانة ليلى عدنان 
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