روسيا تكشف حجم خسائرها من الهجوم على المقر الرئيسي لأسطول البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية إن جنديا مفقودا بعد أن نفذت أوكرانيا هجوما صاروخيا على المقر الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة، إن أحد أفراد الخدمة توفي، لكنها أصدرت بعد ذلك بيانًا لاحقًا قالت فيه إنه مفقود، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

قال حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا، ميخائيل رازفوزاييف، إنه لم يصب أحد خارج المقر المحترق، ولم يقدم معلومات عن الضحايا الآخرين.

وبحسب ما ورد يكافح رجال الإطفاء الحريق مع إحضار المزيد من قوات الطوارئ. ولم يتم التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل بعد.

وبشكل منفصل، أفاد فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود في روسيا، على تطبيق تيليجرام أن قرية تيريبرينو تعرضت لإطلاق نار عبر الحدود من أوكرانيا. ولم يبلغ عن سقوط ضحايا.

استهدفت أوكرانيا شبه جزيرة القرم طوال الهجوم الروسي، لكن الهجمات على المنشآت العسكرية هناك تكثفت في الأشهر الأخيرة.