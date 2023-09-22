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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب تنس الطاولة البارالمبي يحجز 11 مقعدا فى باريس 2024

تنس الطاولة
تنس الطاولة

 


نجح 11 لاعبا ولاعبة من مصر في التأهل لدورة الألعاب البارالمبية بلعبة تنس الطاولة التي ستقام العام المقبل في باريس وذلك من خلال البطولة الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر الجاري.

واستطاع خالد رمضان الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 إلى 3 ليضمن تواجده في تصنيف 3 في باريس، فيما تأهل أيضا كل من أحمد المحص في تصنيف 2 وإسلام رسلان في تصنيف 1 وذلك بفضل تواجدهما على رأس التصنيف الأفريقي لتصنيفهما.

كما تمكن سيد يوسف من تحقيق ذهبية تصنيف 7 ليتأهل بذلك مباشرة للألعاب البارالمبية.

وعلى صعيد السيدات، تمكنت علا سليمان من الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 و2 لتتواجد في البارالمبياد في التصنيف الأول فيما تتأهل فاطمة حسين في التصنيف الثاني وذلك لتصدرها التنصيف الأفريقي.

وفازت فوزية الشامي بذهبية التصنيف الثالث لتتأهل مباشرة للبارالمبياد فيما تأهلت منى عبدالحق في تصنيف 4 كونها المتصدرة للتصنيف الأفريقي.

ونجحت هاجر السيد في الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 6 إلى 8 لتصل بذلك إلى بارالمبياد باريس وتشارك في التصنيف الثامن بينما تتأهل كل من هناء حماد كمصنفة أولى لتصنيف 6 وسماح عبدالعزيز كمصنفة أولى لتصنيف 7.

وتشارك 8 دول في منافسات البطولة القارية وهم: الجزائر و نيجيريا و تونس و الكاميرون و كينيا وموريشيوس و جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يذكر أن البطولة تشهد منافسات فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي رجال، وزوجي سيدات، وزوجي مختلط.

نس الطاولة الألعاب البارالمبية باريس هاجر السيد فوزية الشامي علا سليمان فاطمة حسين

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