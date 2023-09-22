عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط : الفلسطينيون يتعرضون لظلم يأباه الضمير الإنساني

ابو الغيط وجوتيريش
ابو الغيط وجوتيريش

التقى احمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا عددا من القضايا العالمية والإقليمية.


وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن ابو الغيط استمع باهتمام لاستعراض ما قدمه جوتيريش حول اثار الحرب الأوكرانية في تعميق الانقسامات العالمية وإعاقة التعاون الدولي في كافة الملفات، كما فصّل رؤيته حول اصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلا، فضلاُ عن الحاجة لاصلاح مجلس الأمن.


وقال رشدي إن الأمين العام عبر عن ترحيبه بالرؤية الاصلاحية لجوتيريش، مؤكدا أن الاصلاح ضرورة ملحة، خاصة وأن النظام المالي العالمي لم يعد يلبي حاجات الدول النامية والأقل نمواُ، لا سيما تلك الدول المثقلة بعبء الديون. 

كما أشار ابو الغيط الى اهمية تناول موضوع اصلاح مجلس الأمن على نحو يراعي مصالح جميع الدول، ولا يسهم في تعزيز الانقسامات.


وأوضح رشدي ان الامين العام للجامعة العربية حرص على وضع جوتيريش في صورة التطورات في المنطقة العربية، لا سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من قمع متزايد مع غياب أي أفق للتسوية السياسية، بما يدفع في اتجاه ترسيخ نظام الأبارتايد، بكل ما ينطوي عليه من ظلم يأباه الضمير الانساني.

ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية الحرب الأوكرانية السكرتير العام للأمم المتحدة القضايا العالمية والإقليمية المنطقة العربية انطونيو جوتيريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

تصل إلى الفصل| التعليم تعلن عقوبة حيازة الموبايل واللاب توب للطلاب بالمدارس

إحالة الموضوع إلى الانضباط | منشور مثير بسبب أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

ترشيحاتنا

2.8 مليون متضرر.. أرقام مفزعة حصيلة زلزال المغرب المدمر

رقم ضخم .. مصر تحتل مكانة كبيرة بين ملوك احتياطي الذهب عالميًا

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

شكري : لا يجب مواجهة الدول النامية أعباء ديونها لاستعادة خسائر مكتسبات تنميتها

منخفض جوي.. الأرصاد تعلن عن تحول مفاجئ في طقس الأسبوع المقبل

بشرى سارة.. شراكة عالمية جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

دراسة صادمة | الرجال عرضة للإصابة بأمراض القلب في هذه الحالة

تنبيه مهم.. التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات

فيديو

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

خناقة الزمالك وبيراميدز.. من بدأ بالشتيمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ