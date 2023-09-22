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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التعاون في إطار البريكس أبرزها.. تفاصيل محادثات سامح شكري ونظيره البرازيلي بأمريكا

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية البرازيل بالأمم المتحدة

عقد سامح شكري وزير الخارجية، لقاءً مع وزير خارجية البرازيل "ماورو فييرا"، اليوم الجمعة، في مقر الأمم المتحدة، على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة بمدينة نيويورك؛ في إطار الاجتماعات المكثفة التي يجريها.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي يحتفل البلدان العام المقبل بمرور 100 عام على إقامتها، بالإضافة للاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تعد البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية.

كما تضمنت تصريحات السفير أحمد أبو زيد الإشارة إلى أن اللقاء شهد مناقشة إمكانيات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات

 وحول الموضوعات متعددة الأطراف، أعرب الطرفان عن تطلعهما للتعاون في إطار تجمع البريكس، كما تناولا سبل الدعم المتبادل لترشيحاتهما في المحافل الدولية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضاً التباحث بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية ومنها سد النهضة والحرب الروسية الأوكرانية والقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وليبيا واليمن وسوريا.

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