حملة قومية لنظافة وتزيين وحدات الرعاية الصحية الأولية بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن بدء فعاليات الحملة القومية للنظافة العامة بوحدات الرعاية الأساسية، بالتنسيق مع كافة مديري الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف الدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بوزارة الصحة.

وتهدف الحملة إلى توفير بيئة آمنة لرعاية المرضى، نظراً لأهمية منع ومكافحة العدوى في المنشآت الصحية، وتقليل معدلات العدوى المكتسبة، وبالتالي تقليل التكلفة السريرية للمرضى ورفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز مفاهيم الصحة العامة.

ومن جانبها، شددت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية مثل تلك الحملات التوعوية في تعزيز مفاهيم الوقاية من العدوى ومكافحتها لدى أفراد الطاقم الطبي، للحد من انتشار العدوى المصاحبة لتقديم الرعاية الصحية وما لها من تأثير سلبي على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.