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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

3 ميداليات.. لاعبو تايكوندو مطوبس بكفر الشيخ يحصدون بطولة الجمهورية للناشئين| صور

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حصد لاعبو تايكوندو نادى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، 3 ميداليات في بطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين تحت 11 سنة بالصالة الرياضية المغطاة بإستاد جامعة حلوان، والتي يقيمها الاتحاد المصري للتايكوندو في الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة يمثلون 60 نادياً وهيئة رياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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ثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دعم نادى مطوبس للعبة التايكوندو وإعداد البراعم فنيا للمشاركة في بطولة الجمهورية، موضحا فوز اللاعب عبد الرحمن احمد محمد وزن 32 ك بالميدالية الفضية واللاعبة منه محمد وزن 53 ك بالميدالية الفضية واللاعب وائل عبد الوكيل وزن 45 ك بالميدالية البرونزية وتأتي مشاركة لاعبى تايكوندو مطوبس بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.

وعكف نادى مطوبس الرياضى الفترة الأخيرة على إعداد عدد من المباريات الودية خاضها فريق التايكوندو فى إطار إعداد اللاعبين وضمان جاهزيتهم قبيل المشاركات الرسمية فى البطولات المحلية والدولية وذلك بمتابعة احمد عطية مدير إدارة شباب مطوبس وأشرف فليفل رئيس مجلس إدارة النادي بقيادة كابتن محمود الشهاوي المدرب الفنى لفريق التايكوندو.

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